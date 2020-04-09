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رياضة

طارق سليمان يصر على ضم الشناوي إلى الأهلي لهذا السبب ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:59 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه رشح محمد الشناوي وعلي لطفي من أجل ضمهما إلى صفوف النادي الأهلي.


وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "أصررت على التعاقد مع محمد الشناوي لأنه حصل على خبرات كبيرة خارج الأهلي لذلك فضلت التعاقد معه".


وتابع "لم أتعاقد مع الشناوي من أجل أن يجلس احتياطيا بل من أجل أن ينافس إكرامي، وأصررت على التعاقد معه بسبب خبراته الفنية وقوته الجسمانية".


وأتم "الدليل على كلامي أن محمد الشناوي، لعب بعد التعاقد مع الأهلي ثم جلس على الدكة بعدما واجه سوء توفيق، ثم عاد للمشاركة من جديد في ظل تألقه بالتدريبات ومنافسته مع إكرامي".


وانضم محمد الشناوي للنادي الأهلي قادما من نادي بتروجت فى عام 2016.


ويحتل الأهلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة .

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