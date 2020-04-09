مروان محسن بيلعب بضهره.. رضا عبدالعال ينتقد مهاجم الأهلي.. فيديو





وقال عبدالعال، عبر قناة ten، إنه يطالب بعودة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، وهما أفضل من مروان محسن بكثير، ومع ذلك ريان من المهاجمين الواعدين والهدافين داخل مصر.





وشدد عبدالعال، علي أن مروان محسن " بيلعب بضهره " ولا يصلح للعب فى النادي الأهلي أو منتخب مصر.





وتابع، لو مروان محسن انضم لمنتخب مصر " هتبقي وقعتهم طين" وكلنا شاهدناه فى كأس العالم بيلعب بضهره أمام المرمي.





ويحتل الأهلي فى صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة ، وجاء الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

انتقد رضا عبدالعال نجم الزمالك والأهلي السابق، مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء وطالبه بالرحيل.