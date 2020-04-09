AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

متابع يهاجم ميرهان حسين بسبب فيديو.. والفنانة ترد

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهي تقلد أحد المشاهد للفنانة دنيا سمير غانم من مسلسل "لهفة". 

وتعرضت مريهان حسين لـ انتقاد أحد متابعيها الذي كتب "يوم القيامة هيج يكون وجهك بالضبط".

وبدورها ردت مريهان حسين عليه قائلة: "وانت وجهك هايكون شلون؟؟".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين "نصيبي وقسمتك" كما شاركت في مسلسل "قيد عائلى".

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء.. ميرهان حسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هذه هي مصر.. شاهد ميريهان حسين فى أحدث ظهور

بفستان قطيفة ومكياج هادئ.. مريهان حسين تتألق من أسوان

ربنا يخليك لينا.. ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

بسبب سورة النساء.. هجوم وتنمر الجمهور بـ ميرهان حسين

ترشيحاتنا

بملابس كلاسيك.. شاهد| أحدث جلسة تصوير لـ زوجة رامي جمال برفقته

ترامب يعلن ولاية فيرمونت منطقة كوارث كبرى بسبب تفشي كورونا

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

إلغاء الدوري وتتويج الأهلي بالبطولة.. نائب رئيس اللجنة الخماسية يوضح

قيام الليل .. فضله وعدد ركعات الصلاة.. واعتقاد خاطئ عليك تصحيحه

وزير التعليم يوضح حقيقة إيقاف حسابات الطلاب على منصة edmodo

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة