متابع يهاجم ميرهان حسين بسبب فيديو.. والفنانة ترد

نشرت الفنانة ميريهان حسين فيديو جديدا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وهي تقلد أحد المشاهد للفنانة دنيا سمير غانم من مسلسل "لهفة".





وتعرضت مريهان حسين لـ انتقاد أحد متابعيها الذي كتب "يوم القيامة هيج يكون وجهك بالضبط".





وبدورها ردت مريهان حسين عليه قائلة: "وانت وجهك هايكون شلون؟؟".









يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميريهان حسين "نصيبي وقسمتك" كما شاركت في مسلسل "قيد عائلى".





وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع والذى يدور بين الجميع سواء الكبار والصغار.