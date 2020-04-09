في ذكرى رحيل زوزو ماضي.. سجنت بتهمة الاتجار بالمخدرات وحاولت الانتحار.. تفاصيل

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة زوزو ماضي، التي ولدت في 14 ديسمبر 1914، بمدينة بني سويف، ودرست في مدارس الفرنسيسكان، وتزوجت في سن الخامسة عشر من ابن عمها وأنجبت منه طفلين.

وانفصلت الفنانة زوزو ماضي، عن زوجها الأول "ابن عمها" في عام 1955، ثم التقت رجل أعمال يدعى كمال عبدالعزيز وتزوجته.





وألقت الشرطة القبض عليها وعلى زوجها بتهمة الاتجار في المخدرات، وقضت في السجن 9 أشهر سجنًا احتياطيًا.





وأفرج عنها في مارس 1957 بعد براءتها فيما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على زوجها كمال عبد العزيز وحصلت زوزو ماضي على الطلاق من زوجها الثاني كمال عبد العزيز، أثناء فترة سجنه في عام 1958.



