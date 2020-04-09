اشترِ آيفون X بـ 6600 جنيه.. تعرف على السر

منذ إطلاق سلسلة هواتف الـ X فى إصدارات آيفون عام 2017 استطاعت خطف قلوب الملايين لما تقدمه من شاشة كاملة، وتجربة استخدام سلسلة بدون زر الرئيسية الشهير، ولكن يعيبها شيء واحد وهو سعرها المرتفع إلا أنه الحصول على أحدها بسعر أقل بكثير.
وبحسب موقع "فون آرينا" التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون الذهبي مقابل 420 دولار أمريكي، ما يعادل 6600 جنيهًا مصريًا.
ويمكنك شراء نسخة 64 جيجابايت من آيفون X باللون السيلفر مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والغبار.
جدير بالذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.
يأتى هاتف iPhone 7 بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع.
ويمكنك شراؤه باللون السيلفر نسخة 64 جيجابايت من منصة ايباى عبر هذا الرابط.