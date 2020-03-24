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تكنولوجيا

اشتري iphone x بـ 6200 جنيه..تعرف على السر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:01 ص
iphone x
iphone x
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كريم جمال
يبحث الكثيرون من عشاق آيفون أشهر هاتف فى العالم والمقدم من علامة آبل الفاخرة لإقتناء أى من نسخه المميزة، خاصةً فئة الـ X  صاحبة الشاشة الكاملة، ولكن عيبها الوحيد سعرها المرتفع إلا أنه يمكن شراء أحدها بسعر مغرى.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من iPhone X سعة 64 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 392 دولارا أمريكيا، ما يعادل 6200 جنيهً مصريً.
ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل، والذى تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى متوسط الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة إيباى عبر هذا الرابط.
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