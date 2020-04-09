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أخبار البلد

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:22 ص
القوات البحرية تتسلم
القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا
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محمد إبراهيم
قال العقيد أ ح تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية تسلمت رسميًا صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا  ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).


وأضاف  المتحدث العسكري في بيان له أن الغواصة تعد هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014.



وأوضح الرفاعي أنها تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.
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