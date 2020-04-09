المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

قال العقيد أ ح تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية تسلمت رسميًا صباح اليوم بميناء كيل بدولة ألمانيا ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43).









وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن الغواصة تعد هى الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014.













وأوضح الرفاعي أنها تعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا وتم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.