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رياضة

بشرى سارة لـ ليفربول.. حل سحري لإنقاذ الدوري الإنجليزي من الإلغاء

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:19 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
تسعى رابطة الدوري الإنجليزي إلى الاستعانة، بإحدى الشركات في بريطانيا، التي توصلت إلى حل سحري، لمعرفة الأشخاص المصابون بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وذكرت صحيفة " ديلي ميل"، أن إحدى الشركات البريطانية، تمكنت من تطوير  جواز سفر صحي رقمي، يمكن مسحه ضوئيا، للتعرف على الأشخاص الأشخاص المصابون بفيروس كورونا بسهولة شديدة.

وأضافت الصحيفة، أن رابطة الدوري الإنجليزي ستتواصل مع هذه الشركة، لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا الأمر على المشجعين، قبل دخوله الملاعب.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت الجمعة الماضية، تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي، لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويحتاج فريق ليفربول للفوز بثلاث مباريات من أصل  تسع مباريات، للتتويج رسميا بمسابقة الدوري الإنجليزي بعد حرمان 30 عاما. 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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