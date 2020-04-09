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أخبار البلد

الحكومة: إزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والتحويل للنيابة العسكرية .. شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:12 ص
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أراضي الدولة
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محمود مطاوع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المحافظات، وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا، لارتكاب مخالفات.

 وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة هذا الملف مع المحافظين على مدار الساعة، للوقوف على الجهود التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لمُحاولات البعض إستغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات، مشددًا على أن الدولة ستتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التى تطبقها الدولة بالمحافظات.

وطالب رئيس الوزراء المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والإنضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، موجهًا بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار اليوم مع مديرى الأمن والجهات المعنية بالإزالات بالمحافظة فيما يخص هذا الملف الهام، الذى يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى خلال الفترة الحالية، فلن نسمح بعودة مبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضى وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية .

من جانبه أوضح اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة للمحافظين بإستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم، والإزالة الفورية لها فى المهد، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وإزالة جميع مخالفات البناء خاصة على جميع الطرق الرئيسية والمحاور الجديدة، مطالبًا المحافظين بضرورة التنبية على مهندسى الإدارات الهندسية ومشرفي ومسئولى المناطق بالمرور على مدار اليوم، على كافة المناطق التابعة لهم، لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية قيام المحافظين بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيرًا إلى أهمية قيام غرفة العمليات المركزية بالوزارة، بمُتابعة جهود المحافظات على مدار اليوم لحملات إزالة التعديات والمُخالفات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع  في تنفيذ إزالة التعديات.

واستعرض وزير التنمية المحلية جهود عدد من المحافظات بالتنسيق مع مديرى الأمن لإزالة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، والتى تمت على نفقة المعتدين، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. 

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