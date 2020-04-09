رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟

قالت الدكتورة نانسي الجندي، مدير المعامل المركزية بوزارة الصحة، إن النتائج تتحول من إيجابية إلي سلبية، بعد تعافي المريض من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه يتم عمل تحاليل كل 48 ساعة، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية؛ وذلك حتي تظهر سلبية التحاليل تعافي المصاب، والمعالج ببروتوكول العلاج المتبع من وزارة الصحة.





وأكدت أنه بعد ظهور أول تحليل بسلبية الفيروس يتم عمل آخر بعد 48 ساعة، وبعد التأكد من عدم وجود الفيروس يتم إرجاعه إلى منزله.





وتابعت "تؤخذ المسحات لفيروس كورونا من الأنف والحلق، لا تؤخذ عينة دم، لأن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، وعينة من مخاط الرئة في الحالات الحرجة".





أوضحت مدير المعامل المركزية، أن باتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية، تتم متابعة المخالطين الذين لا تظهر عليهم أعراض بالحجر المنزلي لمدة 15 يوما، ويقوم الطب الوقائي بالمتابعة بالأسئلة اليومية لاكتشاف أي أعراض تظهر، كارتفاع درجات الحرارة، أو ظهور كحة أو ضيق تنفس وغيرها من أعراض فيروس كورونا، وحين ظهور أعراض يتم التعامل معه ببروتوكول التحليل وعمل pcr.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.





وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 103 حالات وفاة.

وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



