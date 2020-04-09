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أخبار البلد

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت مصادر طبية بنقابة الأطباء، انه يوجد 31 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الزيتون التخصصي بالأميرية.

واكدت المصادر، أن الحالات المصابة بها طبيب واحد و30 من الأطقم الطبية المعاونة، واغلبهم ممرضين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ثبتت إيجابيتهم للفيروس.


وأكدت المصادر، أن العدوى انتقلت إلى المستشفي بعد استقبال سيدة مسنة 72 عاما يوم 23 مارس الماضي، لعمل غسيل كلي، وتم حجزها بالرعاية المركزة بعد الغسيل الكلوي، وبعد عدة أيام ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا فتم إجراء تحليل لها وظهرت إيجابيته، ومع ذلك استمر حجزها بالمستشفى حتى وفاتها يوم 4 أبريل الجاري.


وأكدت المصادر أن "إصابات المستشفى جاءت بأقسام الاستقبال والرعاية المركزة والباطنة، وقسم مكافحة العدوي، ورغم ذلك تعمل المستشفى بكامل طاقتها في جميع الأقسام، ولم يتم غلق المستشفى أو الاستقبال.

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