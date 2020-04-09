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حوادث

إحباط محاولة تهريب أقمشة تستخدم فى تصنيع الكمامات بمطار القاهرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:40 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات عبر ميناء القاهرة الجوى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى اعتزام "مسئولى إحدى الشركات التجارية" تهريب كمية من الأقمشة المُستخدمة لتصنيع الكمامات للخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مندوب الشركة المشار إليها أثناء قيامه بإنهاء الإجراءات اللازمة لبوليصة شحن عبارة عن "2 طرد بوزن 34 كيلوجرام مناديل قماش" لصالح الشركة المشار إليها عبر إحدى شركات الشحن الجوى، والمرسلة إلى أحد الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المختصة لجرد مشمول بوليصة الشحن، أسفرت أعمالها عن ضبط (كميات من الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية الواقية من العدوى تزن حوالى 34 كيلوجراما). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية بالبلاد ومراقبة الأسواق ومكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، اتساقًا والإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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