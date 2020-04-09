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رياضة

الزمالك يطالب اتحاد الكرة بحسم مصير الدوري

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:38 م
مران الزمالك
مران الزمالك
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ملك موسى
طالب مسؤولو نادي الزمالك من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني بسرعة حسم مصير الدوري.

خاصة بعد صدور قرار خلال الساعات الماضية بتمديد إيقاف النشاط الرياضي في البلاد حتى نهاية أبريل الجاري.

ويأتي طلب الزمالك من أجل معرفة مصير المسابقة ووضع الخطط البديلة في النادي للبطولات المقبلة.

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

كانت اللجنة الخماسية قد أصدرت أمس قرار بمد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.  

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس، وتم مد تعليق النشاط 15 يوما آخرين نهاية الشهر الماضي تنتهي في 14 أبريل الحالي بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين جديدين، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم.
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