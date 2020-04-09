الزمالك يطالب اتحاد الكرة بحسم مصير الدوري

وتشهد الفترة الحالية توقف النشاط الرياضي في البلاد بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





كانت اللجنة الخماسية قد أصدرت أمس قرار بمد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 15 أبريل 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.



