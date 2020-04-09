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محافظات

الانتهاء من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية في سوهاج

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:08 م
صدى البلد
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خالد رياض
انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين.

صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم كلورة عدد 25 محطة ارتوازية بمركز طما وعدد 7 محطات بمركز طهطا وعدد 10 محطات بمركز جهينة وعدد 16 محطة بمركز المراغة.

بالإضافة الى كلورة عدد 26 محطة بمركز سوهاج وعدد 18 محطة بالمنشاة وعدد 4 محطات بأخميم وعدد 12 محطة بساقلتة كما تم الانتهاء من كلورة 9 محطات بجرجا و 8 محطات بمركز دار السلام و24 محطة بمركز البلينا.

وأكد اللواء بدرى أن كلورة محطات المياه الارتوازي تأتي كإجراء احترازي لضمان جودة مياه الشرب وتحسين جودة شبكات المياه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وأن هناك خطة طموحة للانتهاء من كلورة جميع محطات المياه الارتوازية بجميع مراكز المحافظة قبل نهاية العام.
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