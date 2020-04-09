غزل المحلة تمنح إجازة استثنائية لأبناء قرية "البنوان" للوقاية من "كورونا ".. صور

أصدر مجلس إدارة شركة غزل المحلة بيان رسمي حول البدء فى منح إجازة أسبوعين لأبناء قرية البنوان بنطاق مركز المحلة تنطلق من 9 إبريل الجاري حتى 23 إبريل القادم حتي العودة للعمل يوم السبت الموافق 25 إبريل حفاظا على أرواح عاملات وعمال ووقاية من أخطار "كورونا " .

وجاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوقائية لمنع التكدس وأماكن الزحام للوقاية من أخطار تفشي وباء "كوفيد 19" لتأمين أرواح المواطنين.

وأعطي المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة توجيهاته إلى مساعديه بأهمية الالتزام بتوجيهات الدكتور أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج والبدء فى تطبيق آليات الحظر وتنظيم مواعيد تشغيل الورديات ومنع أى تكدسات أو تجمعات مبالغة فضلا عن إعطاء أجازات لمن ينطبق عليه الشروط مدفوعة الأجر

وأعطي رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة بأهمية توفير عدد 2 جهاز كاشف حراري لفيرس كورونا بمصانع الشركة وإجراء الكشف الطبي على جميع العاملين داخل الأقسام والمصانع تجت اشراف القطاع الطبي ومشاركة الأمن الصناعي وأمن الشركة .

وكان محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا أعلنا عن تبرعهما ب 20% من راتبهما لمدة 3 شهور لصالح صندوق تحيا مصر، في ضوء تضافر جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا محافظ الغربية ونائبه كافة أطياف المجتمع المدني بالمساهمة في صندوق “تحيا مصر” لدعم العمالة غير المنتظمة في مواجهة آثار فيروس كورونا على حساب رقم 037037 في جميع البنوك المصرية وجميع فروع البريد المصري .

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي عن إجراء غير مسبوق بالتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد خاصة العمالة غير المنتظمة .