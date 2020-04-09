بتكلفة 240مليون جنيه.. بروتوكول بين النيابة الإدارية والاتصالات للتحول الرقمي









وقعت النيابة الادارية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ،لميكنةوتطوير منظومة العمل بالنيابة .





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الادارية ،ان تكلفة بروتوكول التعاون بلغت 240مليون جنيه ، ويهدف الي دعم كفاءة ادارة انشطة النيابة الادارية ،وتطوير العمل القضائي بالنيابة الادارية ،من خلال تنمية استخدام المعاملات الالكترونية.





واضاف ان بروتوكول التعاون يشمل ايضا المساهمة في تحقيق التحول للمجتمع الرقمي ،وبناء مجتمع معلوماتي عصري ،وكذلك توفير الوقت والجهد للمواطن من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات ،لتبسيط وتسهيل الاجراءات وتأمينها.





وا وضح المتحدث الرسمي ،ان البروتوكول يساهم في رفع جودة خدمات النيابة الادارية ،واستخراج المؤشرات الداعمة ،لاتخاذ القرارات للمستويات الادارية العليا .





وأكد المستشار محمد سمير ان توقيع البروتوكول جاء في اطار توجيهات القيادة السياسية ،وتحقيقا لخطة الدولة في التحول الرقمي للوزارات والمؤسسات .