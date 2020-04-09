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أصل الحكاية

فيديو مؤثر.. سيدة سعودية تدعو لرفع الوباء وعودة الحياة إلى الكعبة

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:39 م
الكعبة
الكعبة
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عبدالله قدري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو لسيدة سعودية تقف وسط سرب من الحمام، وهي تدعو الله أن يرفع الوباء عن بلادها.

وظهرت السيدة وهي "تناجي ربها أن يزيل الغمة ويرفع عنا بلاء كورونا كي يعود الحمام يرفرف حول الحرم والبشر يطوفون حول الكعبة".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة، وتفاعل مغردون مع دعوة السيدة السعودية، متمنين من الله كشف البلاء وعودة الصلاة إلى الحرمين الشريفين.

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