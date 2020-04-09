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رياضة

تخفيض رواتب لاعبي الدوري الفرنسي بقيمة مهولة بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تعيش أندية أوروبا أزمة مالية طاحنة، لتوقف النشاط الكروي، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلجأ الأندية في الوقت الحالي، إلى تخفيض رواتب اللاعبين وأجورهم من أجل إيجاد وسيلة لدفع أجور العاملين في الأندية بصفة غير رسمية.

ووفقا لما أوردته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن رابطة الدوري الفرنسي بالاتفاق مع نقابة اللاعبين تم الاتفاق على تخفيض أجور اللاعبين بقيمة تصل إلى 50%.

ويشمل القرار الذي من المنتظر صدوره في وقت قريب، خفض 50% من راتب اللاعبين الذين تتجاوز أجورهم الشهرية 100 ألف يورو وتخفيض 40% من رواتب اللاعبين الذين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 50 إلى 100 ألف يورو.

كما سيتم تخفيض 30% من اللاعبين الذين يتقاضون رواتب من 20 إلى 50 ألف يورو شهريا و20% من اللاعبين الذين يتقاضون رواتب بين 10 إلى 20 ألف يورو شهريا.
 
ويعتبر نادي باريس سان جيرمان، هو الأكثر تضررا من القرار، خاصة وأن لاعبيه يحصلون على أعلى رواتب في البطولة الفرنسية.

ومن المقرر أن يتم الاستقطاع من الرواتب في الشهور الثلاثة التالية حتى موعد عودة المنافسات مرة أخرى.
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