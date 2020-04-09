AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:14 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد  بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية.

أضاف راضي أنه في ضوء ما تلاحظ  من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع،  فقد وجه كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصًا على سلامة كافة المواطنين وخاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقًا مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تنفيذ حظر تنقل المواطنين يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

بسام راضي: الرئيس السيسي أمر بتوفير وحدات طبية فى مواقع المشروعات القومية لرعاية العمال

بسام راضي : تطهير وتعقيم رئاسة الجمهورية .. شاهد

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

ترشيحاتنا

لن نتمكن من علاجكم.. مستشفى بريطاني يطرد مرضى كورونا.. شاهد

التعليم تحدد 4 محاور للمشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المرحلة الابتدائية.. تعرف عليها

بريطانية تفقد حياتها أثناء دفن والدتها | تفاصيل

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

شفاء ابنة فنانة شهيرة من كورونا | شاهد

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

AdvertisementS

انخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر خلال ساعات

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

وزير التعليم يعلن مفاجأة جديدة لطلاب الإعدادية والثانوية.. اعرف تفاصيلها الآن

تعرف على محاور الأبحاث المتاحة لطلاب المرحلة الإعدادية.. وعدد كلمات البحث المطلوب

السيسي يعنف مسئول عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين .. فيديو

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتي القيس وابوجرج بالمنيا

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

حقيقة إصابة 150 من الأسرة الحاكمة بالسعودية بفيروس كورونا

السيسي يوجه بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

التعليم تعلن رابط منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.. وكلمة للوزير بعد قليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإكسسوارات فرعونية.. شاهد جميلة عوض تخطف الأنظار بإطلالة غير متوقعة لها

بلوزة ستان.. درة تتألق فى إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور