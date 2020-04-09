تسبب أمراضًا كثيرة.. هانى الناظر يحذر من تناول هذه الوجبة حاليًا

مع اقتراب موعد شم النسيم، يحرص الكثير من المواطنين على تناول الأكلات المشهورة منذ القدم والتى يفضلون تناولها فى هذا الوقت من السنة، ومنها الرنجة و الفسيخ ....





ونشر الدكتور هانى الناظر أخصائي أمراض الجلدية، منشورا جديدا من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقام فى هذا المنشور بتحذير المواطنين بشكل كبير حول تناول هذه الوجبة.





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وقال: " الفسيخ أكلة غير صحية تسبب مشاكل جلدية كثيرة منها الارتكاريا الحادة واشكال اخري من الحساسية وتورم الشفاه والتهابات حول العين وأيضًا تسبب التلبك المعوي وما يقال من ان تناول الفسيخ وقاية او علاج من فيروس كورونا كلام غير حقيقي وغير علمي".



