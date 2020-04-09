خوفا من كورونا.. تحرك برلماني عاجل بخصوص تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

حذرت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم، الخميس، من مخاطر الإسراف في تناول الأسماك المملحة والمدخنة في أعياد الربيع، لاحتوائها على الكثير من الميكروبات ولعدم إجهاد الجهاز المناعي للإنسان.





وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن الأزمة التي نمر بها الآن الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد تعتبر فرصة جيدة حتى نقلع عن العادات غير الصحية، ونهتم بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار بمادة كحولية أو مطهرة أو بالماء، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين تماما.





وأردفت "نائبة البرلمان"، أن التغذية السليمة أهم سلاح يمتلكه الفرد بعد النظافة الشخصية والالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، فالغذاء الصحي السليم الغني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة يساهم في بناء جهاز مناعي قوي قادر على التصدي للفيروسات ومن بينها كورونا.



