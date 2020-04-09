إجلاء زوجين من سفينة موبوءة بـ فيروس كورونا بالمحيط الأطلسي.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات تظهر قيام بحرية أوروجواي بإجلاء زوجين من على متن السفينة السياحية الموبوءة بعد منعها من الرسو في أوروجواي.



وقالت البحرية إن الزوج بالغ من العمر 60 عاما والزوجة 59 عاما من أستراليا مصابان بفيروس كورونا وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج الطبي.



وأظهرت نتائج الفحوص الطبية أن ما يقرب من 60% من إجمالي 217 شخصا على متن سفينة سياحية، معظمهم من مواطني أستراليا ونيوزيلندا.



وكانت السفينة في رحلة إلى المحيط القطبي الجنوبي راسية قبالة أوروجواي، ومعظم ركابها مصابون بفيروس كورونا.



وتعمل السلطات على ترتيب عودة أفراد الطاقم والركاب إلى ديارهم.

