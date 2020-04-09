الصحة السعودية توضح المسافة الصحيحة لتجنب عدوى كورونا.. تفاصيل

وجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، نصيحة للمواطنين والمقيمين بضرورة ترك مسافة آمنة بين الأشخاص وبعضهم البعض لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، سواء في الأماكن العامة أو في منزل في وحال وجود تجمعات.





وجدد "العبد العالي"، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة كورونا المستجد، بأهمية ترك مسافة بين الأشخاص وبعضهم مترًا ونصف المتر، وتقاس بطريقة علمية صحيحة؛ وهي أن تمدّ يدك بطول ذراعك ويمدّ الشخص الآخر يده بطول ذراعه؛ فهذه هي المسافة الآمنة لتجنب الإصابة بكورونا.



