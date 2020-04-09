إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة

شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أن الدولة لن تنشغل عن المخالفين خلال إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على هيبة الدولة وردع المخالفين.





أوضح المحافظ أنه وجه كل المدن بإستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مشيرًا إلى أن مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة نفذ اليوم الخميس، تسعة قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 4715 مترا، شملت أسوار ومباني مخالفة، مؤكدًا على وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، لتأمين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال تنفيذ قرارات الإزالة.



