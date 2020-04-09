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محافظات

إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:25 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شدد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا، مؤكدًا أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، لافتًا إلى أن الدولة لن تنشغل عن المخالفين خلال إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على هيبة الدولة وردع المخالفين. 

أوضح المحافظ أنه وجه كل المدن بإستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مشيرًا إلى أن مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة نفذ اليوم الخميس، تسعة قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 4715 مترا، شملت أسوار ومباني مخالفة، مؤكدًا على وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، لتأمين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال تنفيذ قرارات الإزالة. 

أهاب محافظ البحر الأحمر بالمواطنين عدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف التعديات على الأراضي ومخالفات البناء يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه، وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على الأراضى على مدار اليوم بشكل عام، وخلال وقت الحظر بشكل خاص وإزالتها بشكل فوري.
إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة
إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة
إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة
إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة
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