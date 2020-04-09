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أخبار البلد

جولة إرشادية لأولى القطع الأثرية المميزة بالمتحف المصري بالتحرير

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:15 م
الملك اختانون
الملك اختانون
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محمد الاسكندراني
تعرض وزارة السياحة و الاثار قطعتين أثريتين تمثال ضخم للملك اخناتون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي.

تمثال اخناتون مصنوع من الحجر الرملي و كان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام اعمدة معبد الاله آتون شرق الكرنك. 

يصور التمثال الملك واقفا ممسكا صولجاني الحقا والمذبة، وتم تصويره بملامح مبالغ فيها بما في ذلك الكتفين الضيقين، والبطن المنتفخ، والفخذين الممتلئين، والذراعين الرقيقين، ووجه طويل مميز للغاية مع أنف طويلة وعين ضيقة ومائلة وشفتين غليظتين.

تمثال رأس الملكة نفرتيتي مصنوع من حجر الكوارتز. تم اكتشافها في ورشة النحات "جحوتي مس" في مدينة آخت-آتون (تل العمارنة حاليًا). تحمل الرأس الملامح الأنيقة للملكة القوية. 

ووجهة وزارة السياحة و الاثار شكر خاص للمرشدين السياحيين فاطمة عبدالله و وليد البطوطي لتطوعهما و شركة ميديا هاب لتنفيذ و اخراج هذا الفيديو للنور

‏‎‏#StayHome
‏‎‏#StaySafe
‏‎‏#ExperienceEgyptFromHome
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