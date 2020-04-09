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اقتصاد

الذهب يقفز 68 دولارًا ليحقق أعلى تسوية منذ 2012

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:42 م
صدى البلد
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وكالات
وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 68 دولارًا عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أعلى مستوى منذ 2012، مع تراجع العملة الأمريكية وبعد بيانات إعانة البطالة.

وكشفت بيانات اقتصادية أن 6.6 مليون أمريكي طلبوا إعانات بطالة خلال الأسبوع الماضي لتصل إجمالي الطلبات لأكثر من 16 مليون طلب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

فيما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق، فيما تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وتحاول جميع الحكومات والبنوك المركزية جاهدة لاحتواء تأثيرات الفيروس وسط توقف النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم بسبب عمليات الإغلاق الوطني.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ضخ قرود بقيمة 2.3 تريليون دولار في إطار إجراءاته لتعزيز الاقتصاد المتضرر جراء فيروس كورونا.

ومن جانبه، أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي سوف يشهد تعافيًا قويًا بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأودى تفشي الفيروس بحياة أكثر من 88 ألف شخص بينما أصاب 1.5 مليون شخص تقريبًا حول العالم، وفقًا لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 4.1 بالمائة بما يعادل 68.50 دولار ليصل إلى مستوى 1752.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2012.

وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.2 بالمائة إلى 1681.35 دولارًا للأوقية رابحًا 35.11 دولار.

وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 99.364.
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