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بسمة وهبة: زيارة الرئيس لمواقع العمل أكبر رد على أهل الشر

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علقت الإعلامية بسمة وهبة، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبعض مواقع العمل اليوم، للاطمئان على تطبيق الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، قائلا:" هذا انتصار جديد للدولة المصرية ومصداقية الرئيس..ورد قوى على مروجى الشائعات من أهل الشر الذين يشككون فى خطط الدولة وقت الأزمات". 

وأضافت "بسمة وهبة"، خلال تقديمها برنامج "كل يوم"، المذاع عبر قناة "ON E"، أن خطط الدولة فى التعامل مع الأزمات حققت نجاح كبير بسبب الإجراءات المتبعة والرقابة المستمرة، موضحة أن الدولة تراعى فى المقام الأول صحة المواطنين البسطاء ولذلك يحرص الرئيس دائمًا على متابعة تنفيذ خطة الدولة".

 وأكدت الإعلامية، أن رسالة الدولة المصرية الأساسية هى تطبيق الإجراءات الوقاية أمر ضرورى مع استمرار الإنتاج ومواصلة العمل، مشيرة إلى هناك هاشتاج يحمل أسم " السيسى نصير الغلابة"، تصدر موقع تويتر بعد زيارة الرئيس لبعض مواقع العمل اليوم الخميس.
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