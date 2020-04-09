موقع أمريكي: فايزر تستعد لإنتاج مركب مضاد لفيروس كوفيد 19

تعمل شركة فايزر العالمية للدواء على تطوير دواء جديد مضاد لفيروس COVID-19 وستعمل مختبرات الشركة من اجل هذا الهدف، وفقا لموقع ذا داي الامريكي.





ويواصل المئات العمل وسط وباء كورونا، على تجهيز المركب على التجارب السريرية المحتملة والمتوقع أن تبدأ الصيف المقبل.









وقالت شركة فايزر، ومقرها مدينة نيويورك في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها تطور ما يسمى "مثبط البروتياز" لمكافحة الفيروس المستجد.









وأشار البيان الى ان الفحص المبدئي أكد أن المادة الرئيسية المستخدمة في الادوية المضادة للفيروسات والمركبات المماثلة الاخرى يحتمل ان تكون "مثبطات قوية" لكورونا المعروف في الاوساط العلمية باسم سارس - CoV - 2.









ووفقًا للبيان، "عمل الباحثون والعلماء بلا هوادة لتطوير مركب مضاد للفيروس كوفيد 19 وسيكون من الضروري تأكيد النتائج المتفائلة الأولية قبل المضي قدمًا، لكن الشركة قالت إنها تشتري بالفعل المواد تحسبًا للدراسات السريرية لاختبار الدواء على المتطوعين من البشر.









وقال ستيف دانيهي، المتحدث باسم شركة فايزر ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن مختبرات جروتون مسؤولة عن ضمان سلامة المنتج وزيادة إنتاج الدواء للاستخدام في التجارب السريرية الأولى والدراسات الأخرى.









وبالإضافة إلى الدراسات المضادة للفيروسات ، ستقوم شركة فايزر بالاختبار من أدويتها الحالية، حبوب التهاب المفاصل الروماتويدي Xeljanz ، لمعرفة ما إذا كانت تساعد مرضى كورونا .









ويتم اختبارXeljanz ، الذي تم اكتشافه وتطويره في مختبرات جروتون في إيطاليا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الوباء.









كما تمت دراسة دواء آخر، أزيثروميسين، من قبل علماء شركة فايزر كسلاح محتمل ضد الفيروس الغامض.









بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة فايزر وشركة بايون تك اس ايه الألمانية عن تعاون عالمي للمشاركة في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.









وستجري التجارب السريرية في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت مبكر من نهاية الشهر الجاري.









وذكرت شركة فايزر إنه من المحتمل أن يكون لدى الشركات ملايين جرعات اللقاح جاهزة بحلول نهاية العام الجاري بموافقة تنظيمية سريعة، ومئات الملايين في السوق بحلول عام 2021.



