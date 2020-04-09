AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

موقع أمريكي: فايزر تستعد لإنتاج مركب مضاد لفيروس كوفيد 19

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:29 م
كورونا
كورونا
Advertisements
على صالح
تعمل شركة فايزر العالمية للدواء على تطوير دواء جديد مضاد لفيروس COVID-19 وستعمل مختبرات الشركة من اجل هذا الهدف، وفقا لموقع ذا داي الامريكي.
 

ويواصل المئات العمل وسط وباء كورونا، على تجهيز المركب على التجارب السريرية المحتملة والمتوقع أن تبدأ الصيف المقبل.


وقالت شركة فايزر، ومقرها مدينة نيويورك في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها تطور ما يسمى "مثبط البروتياز" لمكافحة الفيروس المستجد. 


وأشار البيان الى ان الفحص المبدئي أكد أن المادة الرئيسية المستخدمة في الادوية المضادة للفيروسات والمركبات المماثلة الاخرى يحتمل ان تكون "مثبطات قوية" لكورونا المعروف في الاوساط العلمية باسم سارس - CoV - 2.


ووفقًا للبيان، "عمل الباحثون والعلماء بلا هوادة لتطوير مركب مضاد للفيروس كوفيد 19 وسيكون من الضروري تأكيد النتائج المتفائلة الأولية قبل المضي قدمًا، لكن الشركة قالت إنها تشتري بالفعل المواد تحسبًا للدراسات السريرية لاختبار الدواء على المتطوعين من البشر. 


وقال ستيف دانيهي، المتحدث باسم شركة فايزر ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: إن مختبرات جروتون مسؤولة عن ضمان سلامة المنتج وزيادة إنتاج الدواء للاستخدام في التجارب السريرية الأولى والدراسات الأخرى.


وبالإضافة إلى الدراسات المضادة للفيروسات ، ستقوم شركة فايزر بالاختبار من أدويتها الحالية، حبوب التهاب المفاصل الروماتويدي Xeljanz ، لمعرفة ما إذا كانت تساعد مرضى  كورونا .


ويتم اختبارXeljanz ، الذي تم اكتشافه وتطويره في مختبرات  جروتون في إيطاليا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررًا من الوباء. 


كما تمت دراسة دواء آخر، أزيثروميسين، من قبل علماء شركة فايزر كسلاح محتمل ضد الفيروس الغامض.


بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة فايزر وشركة  بايون تك اس ايه الألمانية عن تعاون عالمي للمشاركة في تطوير لقاح جديد لفيروس كورونا. 


وستجري التجارب السريرية في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت مبكر من نهاية الشهر الجاري.


وذكرت شركة فايزر إنه من المحتمل أن يكون لدى الشركات ملايين جرعات اللقاح جاهزة بحلول نهاية العام الجاري بموافقة تنظيمية سريعة، ومئات الملايين في السوق بحلول عام 2021.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تعتمد عقارا لعلاج فيروس كورونا.. والدفعة الأولى من المصابين تبدأ تناوله

الصين تعلن موعدا لإجراء تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا

الأمل لا يزال موجودا.. لقاحات محتملة لعلاج فيروس كورونا

سباق الحياة يشتعل بين عدة دول.. مختبرات كبرى حول العالم في مهمة خاصة لمطاردة كورونا.. إجراء التجارب السريرية لأدوية محتملة بدأ بالفعل.. والنتائج الأولية واعدة

التليفزيون الصيني: علاجات واعدة لفيروس كورونا المستجد

بعد وفاة 3 أشخاص.. تحذير من الآثار الجانبية للعلاجات المضادة لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزير التعليم لـ أولياء الأمور: ماتشغلوش بالكم بأكواد ادمودو.. سنشرح كل شيء يوم 13 أبريل

مفاجأة في تحاليل 6916 مصريًا قادمين من الخارج بالأقصر

شاهد .. مفاجأة زوج منال سلامة لها بمناسبة عيد ميلادها

يزيل الهم ويقضي الحوائج.. دار الإفتاء تذكر بفعل في ليلة الجمعة

25 سؤالا وإجابة .. دليل كامل يجيب عن استفسارات أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية

الحكومة تكشف مصير المتخلفين عن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل الزلابية بالمكرونة المسلوقة بدل الدقيق