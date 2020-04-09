AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستقبل وطن يهدي وزارة الصحة عيادات متنقلة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
إنطلاقا من دوره  المجتمعي، أهدى حزب مستقبل وطن، وزارة الصحة أتوبيسين عبارة عن عيادات متنقلة، لمدة ثلاثة أشهر، فى إطار الجهود التى يقوم بها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة لتوعية المواطنين بفيروس كورونا في الوادي الجديد

تحرك فوري من مستقبل وطن بشأن فيروس كورونا

مستقبل وطن يواصل إطلاق فرق التعقيم بكفر شكر لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة القليوبية

استمرار حملة مستقبل وطن للتعقيم والتطهير لمواجهة كورونا بمحافظة القليوبية

مستقبل وطن يطلق فرق تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بمحافظة الفيوم

مستقبل وطن بأسيوط والشرقية يواصل تعقيم وتطهير الأماكن العامة لمواجهة كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

الموت يفجع أنغام

25 سؤالا وإجابة .. دليل كامل يجيب عن استفسارات أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية

السيسي يتفقد بعض مواقع المشروعات الإنشائية.. ويوجه بضرورة توفير أقصى درجات الحماية للعاملين

الزمالك يشترط على عمر جابر تخفيض راتبه للتوقيع مع بيراميدز

الصحة: تسجيل 139 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و 15 حالة وفاة

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع

بالحجر المنزلي.. ديانا حداد تبهر الجمهور بروحها الحلوة