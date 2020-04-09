مستقبل وطن يهدي وزارة الصحة عيادات متنقلة لمواجهة فيروس كورونا

إنطلاقا من دوره المجتمعي، أهدى حزب مستقبل وطن، وزارة الصحة أتوبيسين عبارة عن عيادات متنقلة، لمدة ثلاثة أشهر، فى إطار الجهود التى يقوم بها الحزب لدعم ومساندة خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.





وأطلق حزب مستقبل وطن، حملة فى عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.





وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.