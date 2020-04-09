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أخبار العالم

خطيبة رئيس وزراء بريطانيا تكسر صمتها بعد خروجه من العناية المركزة .. ماذا قالت؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:25 م
بوريس جونسون وخطيبته
بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز
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على صالح
انضمت خطيبة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الحامل كاري سيموندز إلى البريطانيين المشجعين لمقدمي الرعاية الصحية في وقت تتناقل فيه الأخبار مساء اليوم الخميس أن رئيس الحكومة خارج العناية المركزة.

وينتظر الزوجان مولد طفلهما الأول معًا والذي يخشى عليه بسبب إصابة والديه بالفيروس المستجد كورونا، وفقا لـ صحيفة ميرور البريطانية 

ولم تتمكن سيموندز من التواجد في المستشفى بجانب خطيبها منذ أن أعلنت إصابتها بفيروس Covid-19 

وكسرت سيموندز صمتها بعد أن ظهرت أنباء عن نقل حبيبها جونسون من العناية المركزة والعودة إلى الجناح الرئيسي في مستشفى سانت توماس. 

ونشرت كاري صورة لـ قوس قزح مع رموز تعبيرية تعبر عن فرحتها بعد الأخبار الجيدة عن تحسن حال رئيس وزراء بريطانيا الصحية، موجهة الشكر لمقدمي الرعاية، مساء اليوم.

وتم إخراج بوريس جونسون الليلة من العناية المركزة في إشارة إلى فوزه في معركته ضد الفيروس القاتل.

وأمضى رئيس الوزراء البريطاني، الذي دخل المستشفى منذ يوم الأحد ، ثلاث ليال في وحدة عالية الاعتماد في مستشفى سانت توماس في وسط لندن بعد تدهور حالته.

جاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية دومينيك راب ، الذي كان يقف إلى جانبه أثناء إصابته بالعجز ، أنه يتخذ 'خطوات إيجابية إلى الأمام' في علاجه.

وقال المتحدث باسم رقم 10: "تم نقل رئيس الوزراء مساء اليوم من العناية المركزة، حيث سيحظى بعناية دقيقة خلال المرحلة المبكرة من شفائه.
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