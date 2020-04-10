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فن

شاهد.. برومو مسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه في رمضان

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
طرحت شاشة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل لما كنا صغيرين قبل عرضه على شاشة قناة الحياة فى رمضان المقبل.

مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.


المسلسل  بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين عدد آخرمن الفنانين وخلال أحداث المسلسل، تتخرج ريهام حجاج من الجامعة الأمريكية، ثم تتزوج من محمود حجازى، ثم يعملون سويًا في إحدى الشركات الكبيرة التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث .


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