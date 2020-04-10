ترامب يعلق على خروج بوريس جونسون من العناية المركزة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن خروج رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون من العناية المركزة بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا، أمر جيد.





وأضاف ترامب خلال المؤتمر اليومي لخلية الأزمة الأمريكية لمواجهة كورونا: " خروج بوريس جونسون من العناية المركزة أمر جيد ونتمنى له الشفاء العاجل".





ومساء أمس، أعلن مكتب جونسون مغادرته غرفة العناية بمستشفى سانت توماس في لندن، بعد تحسن حالته الصحية على خلفية إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وذكر المكتب أن رئيس الوزراء البريطاني البالغ من العمر 55 عامًا، أنه "في حالة معنوية جيدة للغاية".





كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد نقل إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى سانت توماس في لندنن قبل أيام بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



