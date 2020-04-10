الكونجرس يطالب مدير الصحة العالمية بالمثول أمامه لاستجوابه

طالب الكونجرس الأمريكي مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بتقديم إيضاحات بشأن استجابة المنظمة لجائحة فيروس كورونا، متهما المنظمة بالتغاضي عن "كذب" الصين.





جاء ذلك في رسالة وجهها أمس الخميس إلى مدير منظمة الصحة العالمية السيناتور الجمهوري تود يانج وهو رئيس اللجنة المعنية بالمؤسسات المتعددة الأطراف التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.





وشدد يانج في الرسالة على أهمية "الدور الرقابي" للجنته خاصة في ظل التصريحات الأخيرة لرئيس البلاد دونالد ترامب حول احتمال تعليق الولايات المتحدة إسهاماتها في ميزانية المنظمة.





وأعرب تود عن قلقه العميق إزاء أداء الصحة العالمية في الاستجابة لتحدي وباء كورونا، متهما إياها بالتقاعس عن تقديم معلومات موثوقة حول المخاطر المتعلقة بالفيروس وإجراءات الرد على انتشاره في الوقت المناسب.



