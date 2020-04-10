إصابة طبيبة بفيروس كورونا بمستشفى مطروح العام

أصدرت مستشفى مطروح العام بيانا توضيحيا بعد إصابة طبيبة بالمستشفى بفيروس كورونا .

وأ كد البيان أنه في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وفور ورود بلاغ من مستشفى حميات الإسكندرية عن إصابة أحد العاملين بالفريق الطبي بمستشفى مطروح العام والمقيم بمحافظة الإسكندرية.





ووجب التنويه أن المصابة متواجدة بمحافظة الإسكندرية منذ يوم 2 أبريل، وحتى ظهور الأعراض، وتم العزل بمستشفى العجمي بالإسكندرية.





وقد تم حصر المخالطين وعزلهم ذاتيًا لمدة 14 يوما .



