1783 حالة وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سجلت 1783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ93 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و577 ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.





وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة كورونا.



