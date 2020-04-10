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أخبار العالم

1783 حالة وفاة بـ كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة سجلت 1783 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وتخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ93 ألف، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض المليون و577  ألف حالة، وارتفعت حالات الشفاء لأكثر من 330 ألف شخص.

وقالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إنه لم يحن الوقت بعد لتخفيف إجراءات العزل في مواجهة كورونا.

وحتى الآن، انتشر الفيروس في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.
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