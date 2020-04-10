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رياضة

مرتضى منصور يوجه الشكر لـ شريف اكرامي ويكشف حقيقة بيع سيسيه وأحداد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:30 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة إمكانية الاستغناء النهائي عن رزاق سيسيه المعار لـ الاتحاد السكندري وحميد أحداد المعار لـ الرجاء المغربي.

وأكد  منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن النادي لم يقرر مطلقا بيع سيسيه وأحداد مشددا أن هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة يتم تداولها عن الفريق. 

وأضاف أن الزمالك لم يتفاوض مطلقا لضم دونجا نجم بيراميدز ,حسام حسن نجم سموحة , كريم عراقي نجم المصري وطاهر محمد نجم المقاولون العرب.


وتابع مرتضى منصور أن الزمالك لديه للاعبين أكثر من القائمة لذلك لا توجد نيه لضم للاعب جديد .

وأكمل أن الزمالك لم يتخذ قرارا رسميا بشأن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق .

ووجه الشكر لـ شريف اكرامي حارس الاهلي في ظل تصريحات الجيده عن لاعبي الزمالك.
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