مرتضى منصور يوجه الشكر لـ شريف اكرامي ويكشف حقيقة بيع سيسيه وأحداد





وأكد منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن النادي لم يقرر مطلقا بيع سيسيه وأحداد مشددا أن هناك الكثير من الأخبار غير الصحيحة يتم تداولها عن الفريق.





وأضاف أن الزمالك لم يتفاوض مطلقا لضم دونجا نجم بيراميدز ,حسام حسن نجم سموحة , كريم عراقي نجم المصري وطاهر محمد نجم المقاولون العرب.





مرتضى منصور يستبعد 4 أسماء زملكاوية من الظهور على قناة الزمالك.. فيديو اقرا ايضا |





وتابع مرتضى منصور أن الزمالك لديه للاعبين أكثر من القائمة لذلك لا توجد نيه لضم للاعب جديد .





وأكمل أن الزمالك لم يتخذ قرارا رسميا بشأن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق .





ووجه الشكر لـ شريف اكرامي حارس الاهلي في ظل تصريحات الجيده عن لاعبي الزمالك.

كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة إمكانية الاستغناء النهائي عن رزاق سيسيه المعار لـ الاتحاد السكندري وحميد أحداد المعار لـ الرجاء المغربي.