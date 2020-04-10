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رياضة

مرتضى منصور يستبعد 4 أسماء زملكاوية من الظهور على قناة الزمالك.. فيديو

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:24 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد
طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بضرورة ظهور كل لاعبي الزمالك القدامى في قناة ناديهم، على رأسهم محمود أبو رجيلة، مشيرا إلى أن جمال عبد الحميد سينضم للعمل في القناة وطلبنا موافقة شركة إعلام المصريين على ذلك.

قال مرتضى في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "هناك 4 لاعبين لن يدخلوا قناة الزمالك لأنهم قبضوا من أجل الهجوم على النادي، ووجه رسالة إلى جمال عبد الحميد: "منفعش طارق يحيى يوجه لك دعوة وترفض الظهور، ولما فاروق جعفر يبعتلك رسالة لازم ترد".

أضاف: حزين من موقف جمال عبد الحميد وليس له مبرر وأقول لكل الزملكاوية في أي مكان داخل مصر، لديكم قناة اسمها الزمالك، وأي لاعب سيستمر في أي قناة غير الزمالك لن يكون له دور خارجها، وهذا قرار والقناة مفتوحة للنجوم في أي وقت ولا يصح أن يذهبون لأي قناة أخرى.

شدد على أن عفت نصار ورضا عبد العال سيظهرون في قناة الزمالك بما فيهم المعارضين له إلا 4 أسماء فقط، رافضا القرار الصادر بمنع ظهور عفت نصار وسيحاسب صاحب هذا القرار.
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