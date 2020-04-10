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فن

أول تعليق من شريف منير بعد طرح بوستر مسلسله ونحب تاني ليه.. شاهد

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:10 ص
شريف منير
شريف منير
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مصطفى كرم
روج الفنان شريف منير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام لمسلسله الجديد ونحب تاني ليه المقرر عرضه في شهر رمضان القادم .

ونشر شريف منير البوستر النهائي للمسلسل وعلق عليه قائلا "ونحب تاني ليه؟ ان شاء الله رمضان2020". 

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الف مبروووووك" و " بالتوفيق ان شاء الله" و " من نجاح لنجاح يا نجم" و " ان شاء الله هيكسر الدنيا". 

ويشارك شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه " مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل.

 تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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