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أخبار العالم

الملك سلمان يستعرض مع ترامب وبوتين أسعار النفط العالمية

الجمعة 10/أبريل/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بحثوا فيه أسعار النفط في السوق العالمية، وسط تفشي أزمة كورونا. 

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي".

واتفقت مجموعة أوبك ومنتجو النفط المتحالفون معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، الخميس، على خفض الإنتاج 10 ملايين برميل يوميا في مايو ويونيو، بهدف رفع الأسعار المنهارة من جراء أزمة فيروس كورونا، حسبما ذكرت المجموعة في بيان.

وقالت إن التخفيضات ستتقلص بين يوليو وديسمبر إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم يجري تخفيفها مجددا إلى ستة ملايين برميل يوميا بين يناير 2021 وأبريل 2022.

وقالت أوبك+ إنها ستعقد مؤتمرا آخر عن بعد في العاشر من يونيو لتقييم سوق النفط.

ومساء الخميس أعلن إجرائه مكالمة هاتفية ثلاثية "جيدة جدًا" ضمّت كلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال ترامب "إنهم قريبون من التوصل لاتفاق، سنكتشف ذلك قريبًا".
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