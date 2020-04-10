محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 10 أبريل الفنانة

مى نور الشريف

بعيد ميلادها؛ حيث أتمت عامها الـ39، تعتبر

مى نور الشريف

من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى تجمع بين البساطة والاحتشام.