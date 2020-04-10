محتشمة وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات مى نور الشريف فى عيد ميلادها

يصادف اليوم 10 أبريل الفنانة مى نور الشريف بعيد ميلادها؛ حيث أتمت عامها الـ39، تعتبر مى نور الشريف من النجمات اللاتى يعتمدن على الإطلالات التى تجمع بين البساطة والاحتشام.
كما تتسم مى نور الشريف بذوق رفيع فى اقتناء قطع الملابس البسيطة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، كما تفضل ارتداء الإطلالات الكاجوال والعصرية ولا تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيك والفورمال فى الكثير من الأحيان.
تفضل مى نور الشريف اقتناء الإطلالات الفضفاضة، والتي تتسم بالاحتشام، ما يجعل أغلب الإطلالات التي تظهر بها متقاربة ولم تحرص دائما على التنوع.
كما تعتمد مى نور الشريف على تسريحات الشعر البسيطة الغير مبالغ فيها، وتحرص على استخدام مساحيق التجميل وصيحات المكياج التي تبرز جمال ملامحها، فتعتمد على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها و تبعد عن صيحات المكياج الصاخب.