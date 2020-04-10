غرفة صناعة الطباعة تتبرع بمليون جنيه لمكافحة كورونا

قرر مجلس إدارة غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بالإجماع التبرع بمبلغ نصف مليون جنيها توجه بالكامل لهيئة الشراء الموحد لشراء أجهزة تنفس صناعي ونصف مليون من بعض أعضاء الغرفة لنفس الغرض ولنفس الجهة.
يأتي ذلك في إطار الدوري المجتمعي للغرفة، وحرصًا علي دعم مسيرة البحث العلمي للغرفة فقد قررت التبرع لجامعة زويل بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه دعمًا للأبحاث التي تجري الآن على تصنيع جهاز تنفس صناعي مصري من طلبة جامعة زويل.
ودعت الغرفة أعضائها التكاتف والتبرع ودعم الدولة المصرية في هذه المحنة التي يمر بها العالم في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا.