فتح المساجد مع قرب حلول شهر رمضان.. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح المساجد لصلوات الجماعة خلال الأيام الجارية مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.





قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لاتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، موضحا أن القرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي "انتشار فيروس كورونا" وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة.





وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).