قبل أيام من إصدارها.. تعرف على سعر ومواصفات هواتف OnePlus 8.. صور

كشفت تسريبات جديدة عن أسعار وصور جديدة للهواتف المثالية OnePlus 8 ، حيث من المقرر طرحها يوم 14 أبريل الجارى.





وذكر موقع ExtremeTech فإن أسعار هواتف OnePlus 8 تصل لنحو 786 دولار أمريكى لهاتف OnePlus 8 أى ما يعادل حوالى 12.390 جنيه مصرى، أما سعر هاتف OnePlus 8 Pro فيأتى بسعر 1005 دولار أمريكى أى ما يعادل 15.840 جنيه مصرى.





وتعتبر هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية لأحدث هواتف في الأسواق حيث كانت قد أعلنت وكالة DisplayMate لتقييم الإبداعات التكنولوجية أنها قامت باختيار هواتف OnePlus 8 الهواتف المثالية، متفوقة على 13 هاتف منافس، وهى عبارة عن هاتفين الأول OnePlus 8 والثانى OnePlus 8 Pro





وتتميز هواتف OnePlus 8 على أعلى معدل تحديث شاشة وهى 120 هرتز، و يعتبر أعلى معدل تحديث شاشة حتى الآن موجود في الهواتف هو 120 هرتز، كما أنها تتميز بخاصية تجعلها متفردة في عالم الهواتف الذكية وهى أنها ستأتى بخاصية الشحن اللاسلكى بسعة 30 وات الأمر الذى سيجعلها تشحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.









ويحتوي OnePlus 8 Pro، على أربع كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع حساس Sony IMX689، وحساس Sony IMX586 في كاميرا التصوير الفائق العرض، مع كاميرا لتسجيل العمق بدقة 8 ميجابكسل مع معدل تقريب بصري بواقع 3x، وكاميرا رابعة بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل بيانات لونية إضافية للصور.





وتأتى OnePlus 8 هواتف بمعالج Snapdragon 865 وهو من أفضل المعالجات لعام 2020 ، وبطارية بسعة 4510 ملي أمبير، وشحن سريع بقدرة 30 وات لإضافة إلى شحن لاسلكي بقدرة 30 وات.



