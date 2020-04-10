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منوعات

شخص يترك لجارته الممرضة رسالة مهينة بسبب كورونا.. صور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:03 م
صدى البلد
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نهى حمدي
عبرت ممرضة تابعة لـ NHS عن عدم صدمتها بعد أن ترك جارها رسالة سيئة على سيارتها، يحملها فيها مسئولية انتشار الفيروس في البلاد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

"أنانية ، وجزء من المشكلة" هكذا وصف الجار جارته التي تعمل ممرضة وتدعى "سام هلمس" حيث قالت:"لاحظت قطعة ورق كتبها شخص قال إنه كان يراقبني كل يوم أثناء ذهابي إلى العمل بالمستشفى وكتب تم الإبلاغ عنك".

وتضمنت الرسالة: "'أنت لست بالزي الرسمي، لذلك من الواضح أن هذا الخروج غير ضروري"، وكتبت "سام هلمس" على صفحتها على فيسبوك: "عادةً لا أنشر الكثير من الأشياء الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنني آمل أن تصل هذه المشاركة هنا إلى الأحمق الذي ترك لي هذه الملاحظة في سيارتي!".
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