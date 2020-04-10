خلال أزمة كورونا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لعمليات التسلل من غزة

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتجهز للتعامل مع حالات التسلل عبر السياج الفاصل، إلى داخل مستوطنات غلاف غزة خلال أزمة فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19).





وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، جهزوا سيارات معقمة مخصصة لسكان غزة الذين يتسللون عبر السياج الفاصل، موضحةً أن ذلك يأتي خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة، إلى أنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه السيارات، لأن كل من حاول دخول غلاف غزة الشهر الماضي، أعيد فورًا إلى قطاع غزة.





وأوضحت أن هناك أيضًا مثل هذه السيارات مجهزة بثلاجة في الخلف تحسبا لوجود جثث.