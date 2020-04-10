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رياضة

مدرب تونسي يطالب الاتحادات العربية بعودة اللاعبين للتدريبات

الجمعة 10/أبريل/2020 - 12:58 م
جمال الحاجي المدرب
جمال الحاجي المدرب التونسي
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يسري غازى
علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي على عودة اللاعبين إلى التدريب رغم انتشار فيروس كورونا فى العالم.

كانت بعض أندية دورى البوندسليجا الألماني عادت إلى إجراء التدريبات اليومية رغم معاناة ألمانيا من ارتفاع حالات الوفاة والنسب العالية فى حجم الإصابات بفيروس  كورونا.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد : نعم اوافق على عودة لاعبي الاندية الى التدريبات بالتزامن مع تطبيق إجراءات صحية صارمة و مراقبة متواصلة لحالة اللاعب الصحية.

أضاف: أطالب الاتحادات العربية لكرة القدم بإعادة اللاعبين الى التدريبات فقط دون خوض اى مباريات ودية كل يتسنى لهم الحفاظ على اللياقة البدنية و الفورمة الفنية تمهيدا لاعادة الحياة الرياضية بعد انتهاء غمة وباء فيروس كورونا.  

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