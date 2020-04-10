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سلطنة عمان ترحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:31 م
إطلاق النار في اليمن
إطلاق النار في اليمن
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البهي عمرو
أفادت قناة العربية بأن سلطنة عمان رحبت بإعلان قوات التحالف العربي وقف إطلاق النار فى اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،رحب  بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف" تحالف دعم الشرعية فى اليمن" وقف إطلاق نار شامل فى اليمن لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الخميس 9 إبريل 2020 .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال جوتيريش، في بيان نشره مكتبه :" أرحب بإعلان (تحالف دعم الشرعية في اليمن) ، عن وقف إطلاق النار في اليمن. ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز الجهود نحو السلام وكذلك استجابة البلاد لوباء COVID-19. وأدعو الآن الحكومة اليمنية والحوثيين لمتابعة التزامهما بوقف الأعمال العدائية على الفور، والانخراط مع بعضهم البعض، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مفاوضات يسّرها مبعوثى الخاص مارتن جريفيثس".

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