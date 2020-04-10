يفوق التوقعات.. منشق من كوريا الشمالية يكشف عدد ضحايا كورونا الحقيقي في البلاد

رفض مسؤول كبير منشق من حكومة كوريا الشمالية، مزاعم بلاده بأنها لا تزال خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.





ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، توقع كيم ميونج، أن يتجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في بلاده حاجز الثلاثة ملايين شخصا، حيث يفوق عدد وفيات المجاعة التي ضربت البلاد في منتصف التسعينات واستمرت 4 سنوات.





وأكد المنشق الكوري أن الزعيم كيم جونج أون لا يبالي بالكوارث الإنسانية وأزمة شعبه، موضحا أن نظام الرعاية الصحية في بلاده هش وغير مستقر.





وتصر كوريا الشمالية على عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، برغم أن تقارير سابقة أفادت أن بيونج يانج أعدمت مريض مصاب بـ كوفيد 19.





وذكر مراقبون أن النظام الصحي كوريا الشمالية غير مستعد بشكل كبير للفيروس، معربين عن مخاوفهم من أن تفشي المرض قد يكون مدمرا للبلاد، بالنظر إلى حالة المستشفيات المتردية وسوء التغذية والعقوبات الاقتصادية.