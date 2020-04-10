AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تشترط على الوافدين لـ بكين إجراء اختبارات حمض نووي لفيروس كورونا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
قررت سلطات العاصمة الصينية (بكين) إلزام الوافدين إلى المدينة تقديم اختبارات حمض نووي لفيروس "كورونا" المستجد بنتيجة سلبية كشرط مسبق للسماح لهم بالتسجيل والإقامة في الفنادق.

وذكر مكتب الثقافة والسياحة في بكين - في تصريح اليوم /الجمعة/ - أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 أبريل الجاري، وأن الاختبار يجب أن يجرى في غضون سبعة أيام كحد أقصى قبل تاريخ تسجيل الدخول إلى الفندق، مشيرا إلى أنه يتعين أيضا على الزائرين تسجيل كافة بيانات الاتصال بهم في بكين.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ - في مؤتمر صحفي اليوم - إن الصين ستعزز قدرات الكشف والعلاج الطبي في المناطق الحدودية والمدن الساحلية مع تزايد عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج.

كما أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية اليوم أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم فحص ومراجعة 11 مادة من المستلزمات الطبية التي يتم تصديرها بما في ذلك الأقنعة الطبية والبدل الواقية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي.

من جهتها، أعلنت "هونج كونج" اليوم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، منها 15 لها تاريخ في السفر إلى الخارج؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في المنطقة إلى 989 حالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين: ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا كورونا في الصين إلى 3045 وفاة و80710 إصابات

الصين تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

للمرة الأولى.. وزارة الصحة الصينية: لا إصابات جديدة في ووهان.. فيديو

الصين تقرر إخضاع القادمين إلى أراضيها لعزل مركزي ابتداء من 25 مارس

بعد التعافي.. قرار جديد لـ الصين بشأن السفر لـ بؤرة تفشي كورونا

الصين تعلن تسجيل 4 وفيات جديدة بسبب كورونا

ترشيحاتنا

من محافظة القاهرة.. أخبار سارة بشأن 20 حالة كورونا

كوارث 2020.. إعصار مدمر يجتاح عدة مناطق.. فيديو

أول تعليق لصاحب الظهور اللافت في فيديو جولة السيسي.. ماذا قال

346 جهاز تنفس صناعي..هالة زايد تكشف إمكانيات مستشفيات العزل فى مصر

صحيفة تونسية: الأهلي ينقلب على النجم الساحلي بسبب هذا اللاعب

تويوتا تقرر تخفيض 150 ألف جنيه على أحد موديلاتها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مازدا 3 mazda تفوز بجائزة أفضل تصميم عالمي.. فيديو و صور

بإطلالة ملفتة.. أسما شريف منير تستعرض رشاقتها فى أحدث ظهور لها

تنبأوا بكورونا.. أبو بكر الرازي وبن سيناء وضعوا قواعد الحجر الصحي قبل قرون