عن إمكانية انضمام فتحي وعاشور لـ الزمالك.. مرتضى منصور: سنتعاقد معهما في هذه الحالة

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إمكانية تعاقد النادي مع أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن كل من اللاعبين أحمد فتحي وحسام عاشور نجمين كبيرين ويمتلكان خبرة وإمكانيات رائعة تؤهلهما للانضمام لأي فريق .





وأضاف:"الزمالك لا ينتهز الفرص لـ " خطف " اللاعبين،وقرار ضمهما من عدمه ليس بيده أو بيد المشرف على الكرة وإنما بيد كارتيرون المدير الفني للفريق ، كل ما يطلبه سيكون مجابا " لو طلب لبن العصفور حجيبه " .





وتابع رئيس نادي الزمالك: "في حال طلب كارتيرون ضمهما سيتم التعاقد معهما على الفور مشددا أن الزمالك يمتلك الأموال الكافية لضم أي لاعب يرغب في ضمه".



