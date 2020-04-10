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رياضة

عن إمكانية انضمام فتحي وعاشور لـ الزمالك.. مرتضى منصور: سنتعاقد معهما في هذه الحالة

الجمعة 10/أبريل/2020 - 01:34 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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عبدالله هشام
كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إمكانية تعاقد النادي مع أحمد فتحي وحسام عاشور نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن كل من اللاعبين أحمد فتحي وحسام عاشور نجمين كبيرين ويمتلكان خبرة وإمكانيات رائعة تؤهلهما للانضمام لأي فريق .

وأضاف:"الزمالك لا ينتهز الفرص لـ " خطف " اللاعبين،وقرار ضمهما من عدمه ليس بيده أو بيد المشرف على الكرة وإنما بيد كارتيرون المدير الفني للفريق ، كل ما يطلبه سيكون مجابا " لو طلب لبن العصفور حجيبه " .

وتابع رئيس نادي الزمالك: "في حال طلب كارتيرون ضمهما سيتم التعاقد معهما على الفور مشددا أن الزمالك يمتلك الأموال الكافية لضم أي لاعب يرغب في ضمه". 

وقال  مرتضى منصور، في تصريحات لـ قناة " الزمالك ":"لم نقرر بيع سيسيه وأحداد  ، والزمالك لم يتفاوض مطلقا لضم دونجا نجم بيراميدز ,حسام حسن نجم سموحة , كريم عراقي نجم المصري وطاهر محمد نجم المقاولون العرب".

وأضاف: الزمالك لديه لاعبين أكثر من القائمة لذلك لا توجد نيه لضم لاعب جديد ،ولم نتخذ قرارا رسميا بشأن مصير محمود عبدالرازق شيكابالا". 

ووجه مرتضي منصور الشكر لـ شريف اكرامي حارس الاهلي في ظل تصريحات الطيبة عن لاعبي الزمالك.


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